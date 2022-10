Erik ten Hag verrät: Ronaldo verweigerte Einwechselung gegen die Spurs

Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag verrät am Freitag auf einer Pressekonferenz ein pikantes Detail im Zusammenhang mit der internen Suspendierung von Cristiano Ronaldo.

Der ManUtd-Coach bestätigt, dass der portugiesische Superstar beim 2:0-Sieg gegen Tottenham seine Einwechslung verweigerte, ehe er sich noch vor Spielende in Richtung Kabine verabschiedet hat. «Konsequenzen dafür sind notwendig. Das ist wichtig für die Einstellung und Mentalität der Mannschaft», führt ten Hag aus. Gleichzeitig betont der Niederländer, dass Ronaldo weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Teams sei. Details würden zwischen ihm und dem 37-Jährigen bleiben: «Ich bin zuständig für die Kultur. Ich setze die Standards und gebe die Werte vor. Fussball ist ein Teamsport und gewisse Standards muss man setzen.»

Ronaldo meldete sich noch am Abend seiner Suspendierung via Instagram zu Wort und sagte, dass seine Reaktion «in der Hitze des Gefechts» geschehen sei. Er wolle ein Vorbild für die Jungen bleiben und weiterhin für sich und seine Teamkollegen kämpfen. Am Freitag trainierte er im Trainingszentrum der Red Devils individuell. Mindestens bis zum Spiel gegen Chelsea am Samstagabend ist er intern gesperrt.

psc 21 Oktober, 2022 13:02