Erik ten Hag: Wusste nicht, dass Cristiano Ronaldo gehen will

Nach dem für Manchester United schwer erträglichen Interview musste Cristiano Ronaldo den Klub verlassen. Mit Erik ten Hag reagiert nun der Trainer, der ebenfalls nicht verschont blieb, auf die zurückliegenden Wochen.

Erik ten Hag verrät im Gespräch mit dem vereinseigenen Kanal, dass er nichts davon wusste, dass Cristiano Ronaldo Manchester United verlassen wollte.

Der United-Coach offenbart, dass es im Sommer zu einem Gespräch mit Ronaldo gekommen sei: «Er kam herein und sagte: ’Ich werde Ihnen in sieben Tagen sagen, ob ich bleiben will.’ Dann kam er zurück und sagte: ’Ich will bleiben.’ Bis zu diesem Moment (dem Interview; Anm.) habe ich nichts gehört.»

Ronaldos Interview hatte fatales Ausmass, vor allem für den Superstar selbst. Nach dem Rundumschlag wurde der noch bis Ende Saison datierte Vertrag mit dem 37-Jährigen auf United-Betreiben per sofort aufgelöst. Ten Hag stellt derweil klar, dass es nie sein Ziel gewesen sei, dass Ronaldo den Klub verlasse.

«Wir wollten, dass er Teil unseres Projekts ist. Er sollte zu Manchester United beitragen, weil er ein grossartiger Spieler ist», so ten Hag, der nachdrückt: «Ich wollte vom ersten Moment an, dass er bleibt, bis jetzt. Er wollte gehen, das war ganz klar. Und wenn ein Spieler definitiv nicht in diesem Verein sein will, dann muss er gehen, ganz klar.»

aoe 10 Dezember, 2022 11:34