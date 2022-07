Erster Transfer für ten Hag: ManUnited verpflichtet Tyrell Malacia

Der erste Transfer unter der Leitung von Cheftrainer Erik ten Hag wurde bei Manchester United fixiert. Wie die Red Devils vermeldeten, wurde Tyrell Malacia von Feyenoord losgeeist. Der niederländische Defensivspieler sagt zu seinem Wechsel ins Old Trafford: “Es ist ein unglaubliches Gefühl, bei Manchester United zu sein. Dies ist ein neues Kapitel für mich, eine neue Liga mit neuen Mannschaftskameraden und einem grossartigen Trainer.”

