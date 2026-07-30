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Vertrag bis zum 30. Juni 2029

FC Lausanne-Sport verpflichtet Tyler Fredricson

Autor: | Publiziert: 30 Juli, 2026 14:40
FC Lausanne-Sport verpflichtet Tyler Fredricson

Der FC Lausanne-Sport hat die Verpflichtung von Tyler Fredricson von Manchester United offiziell bestätigt. Der 21-jährige englische Innenverteidiger hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben.

Fredricson, geboren am 23. Februar 2005 in Poynton südlich von Manchester, durchlief die prestigeträchtige Akademie von Manchester United. Bereits früh wurde er für seine Reife, sein Positionsspiel, seine Ballverteilung und seine Führungsqualitäten geschätzt. Besonders in der Saison 2021/22 zeichnete er sich aus, als er massgeblich zum Gewinn des FA Youth Cup mit der U18-Mannschaft der „Red Devils» beitrug.

Zwischen 2022 und 2026 setzte er seine Entwicklung in der U21 von Manchester United fort und etablierte sich als einer der Führungsspieler des Teams. Seine Leistungen und sein Verantwortungsbewusstsein ermöglichten es ihm, wiederholt die Kapitänsbinde zu tragen.

Parallel zu seiner Zeit in der Akademie gehörte er regelmässig zum Umfeld der ersten Mannschaft. Bereits 2022 wurde er für ein UEFA-Europa-League-Spiel gegen die Real Sociedad nominiert. Sein Premier-League-Debüt gab er mit einer Startelfplatzierung gegen Wolverhampton, gefolgt von einem weiteren Einsatz zwei Spieltage später gegen Brentford.

Die vergangene Saison war für Fredricson persönlich schwieriger. Angesichts einer starken Konkurrenz im defensiven Bereich bekam er nur begrenzte Spielzeit in der ersten Mannschaft, während zwei Verletzungen seinen Fortschritt bei den U21 beeinträchtigten.

Heute ist er vollständig genesen und in guter körperlicher Verfassung in Lausanne eingetroffen. Der 21-Jährige bringt für sein Alter eine seltene Erfahrung mit, die er bei einem der prestigeträchtigsten Klubs der Welt gesammelt hat – einschliesslich zwei Premier-League-Einsätzen von Beginn an.

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