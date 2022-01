Fix: Napoli schnappt sich einen ManUtd-Verteidiger

Der englische Abwehrspieler Axel Tuanzebe verlässt seine Heimat und wechselt in Richtung Italien zum SSC Neapel.

Der Serie A-Klub gibt die Verpflichtung des Innenverteidigers am Freitagabend bekannt. Tuanzebe wird bis Saisonende von Manchester United ausgeliehen. Zuletzt war das ManUtd-Eigengewächs mehrfach an Aston Villa ausgeliehen. Dort bestritt er in dieser Saison neun Premier League-Spiele. Ab sofort läuft er in der Serie A auf. Die Leihgebühr beträgt 600’000 Euro.

psc 7 Januar, 2022 17:08