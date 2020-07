Der 31-jährige Serbe stiess im Sommer 2017 von Ligakonkurrent Chelsea zu den Red Devils. Zwischenzeitlich deutete einiges auf einen Abgang von Matic hin. Inzwischen ist er aber auch unter Ole Gunnar Solskjaer gesetzt und hat seinen Platz wieder gefunden. Nun verpflichtet sich der 48-fache Nationalspieler bis 2023 an den englischen Rekordmeister.

