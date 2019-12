Nach Haaland-Absage: ManUtd hat neues Transferziel

Nach der Absage von Erling Haaland, der sich für einen Wechsel zu Borussia Dortmund entschieden hat, nimmt Manchester United einen anderen Jungstar für die Offensive ins Visier.

Laut “The Sun” hat Everton-Stürmer Dominic Calvert-Lewin von Ligakonkurrent Everton das Interesse des englischen Rekordmeisters geweckt. Der 22-Jährige erzielte in dieser Saison in 18 Ligaeinsätzen bereits acht Treffer. Sein Vertrag bei den Toffees ist bis 2023 datiert, als Ablöse werden rund 60 Mio. Euro gehandelt. Eigentlich will sich Everton nicht von ihm trennen, doch eine Schmerzgrenze besitzt der Verein wohl.

psc 31 Dezember, 2019 10:29