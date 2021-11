Harter Schlag: Paul Pogba hat sich wohl schwer verletzt

Der 28-Jährige zog sich im Training der Équipe tricolore zu Beginn dieser Woche eine Oberschenkelverletzung zu. Gemäss “RMC Sport” handelt es sich wohl um eine gravierende Blessur. Manchester United twittert am Dienstag, dass Pogba für weitergehende Untersuchungen nach Manchester zurückkehr. Angeblich befürchtet man, dass der Spielgestalter letztlich bis zu zehn Wochen ausfallen könnte. Damit fänden alle verbleibenden Spiele dieses Kalenderjahres und auch die ersten Partien 2022 ohne Pogba statt.

ℹ️ The midfielder picked up an injury in training on Monday.

Speedy recovery, Paul! 💪#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 9, 2021