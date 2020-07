Henderson-Ansage: Will für United und England spielen

Da kann sich David de Gea warm anziehen! Der bis Ende Saison an Sheffield United verliehene Dean Henderson macht seine Ansprüche auf den Nummer-1-Posten bei Manchester United öffentlich klar.

Mit hervorragenden Leistungen hat sich Dean Henderson in dieser Saison einen Namen gemacht. Zur kommenden Runde wird er vertragsgemäss erst mal zu seinem Stammverein Manchester United zurückkehren. Henderson macht deutlich, dass er seinen Dienst hochambitioniert antreten wird.

“Ich denke, es ist für jeden klar. Ich möchte für Manchester United und England spielen”, sagt der Goalie bei “TV3”. Das Potenzial dazu hat Henderson allemal, vor allen Dingen mit Blick auf die Leistungen von David de Gea. Der Spanier hatte in dieser Spielzeit den ein oder anderen Aussetzer parat.

Ob er in Manchester eine Chance bekommt, weiss Henderson selbst allerdings noch nicht: “Es fühlt sich immer so an, als würde ich gegen eine Mauer laufen. Vielleicht bekomme ich die Gelegenheit (für United zu spielen; Anm. d. Red.), vielleicht aber auch nicht. Dann muss ich einen anderen Weg gehen.”

United-Fan und de-Gea-Gönner

Und weiter: “Ich bin ein junger Bursche. Ich arbeite hart. Ich bin ein Fan des Klubs und ich möchte für diesen auch irgendwann spielen. Hoffentlich habe ich die Möglichkeit auf eine Karriere bei ManUnited, genauso wie David de Gea.” Auf seinen spanischen Konkurrenten lässt Henderson derweil nichts kommen, im Gegenteil.

“Die Fans müssen sich daran erinnern, was er in den letzten neun Jahren geleistet hat – er war phänomenal. Er war wahrscheinlich der beste United-Spieler in diesem Zeitraum. Er sollte eine weitere Chance erhalten”, sagt Henderson, der in Manchester noch einen bis 2022 gültigen Vertrag besitzt.

aoe 4 Juli, 2020 12:55