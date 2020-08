Ist Manchester United bereit für eine Titel-Herausforderung?

Ist man Fan einer Topmannschaft, gerade einer so populären, wie Manchester United, hat man als Fan immer Hoffnung, dass sich seine Mannschaft wieder verbessert. Seitdem sich Sir Alex Ferguson als Manager von Manchester United getrennt hat, hat es die Mannschaft allerdings versäumt, die Leistungen zu bringen, für die die sie bekannt war.

Grosse Namen und grosse Manager kamen und gingen und es war wie ein Segen, als Jose Mourinho, ehemaliger Manager Uniteds, am 18. Dezember 2018 entlassen wurde. Doch die Mannschaft wieder zu altem Glanz zu verhelfen, schien unmöglich.

Am Ende der Saison 2019-20 landete Manchester United auf dem dritten Platz der Tabelle und Fans glaubten plötzlich daran, dass ihre Mannschaft doch noch den zweiten Platz erreichen könnte. Wie konnte das so schnell passieren?

Wenn Sie Fussballanalysen verfolgen oder aber Sportwetten mit Karamba oder einem anderen beliebten Wettanbieter abgeschlossen haben, wird Ihnen aufgefallen sein, dass sich Uniteds Geschichte in einer Vielzahl von Spielen geändert hat. Erst seit dem Start der Saison 2020 hat sich ihre Gewinnstatistik verbessert und die Wettquoten sind dem selben Trend gefolgt. Und wenn man sich den Fussball anschaut, den Manchester vor dem Covid-Lockdown, als alle ihre Top-Spieler auf dem Feld standen, spielten, wird es niemanden wundern, wenn sie auch nach dem Lockdown ähnliche Leistungen abliefern werden.

Allerdings macht es einen grossen Unterschied ob man 10 Spielen wie eine Top-Mannschaft spielt, oder diese Leistung über die gesamte Saison halten kann. Denn jede Mannschaft braucht etwas Glück und gute Umstände, um die Saison als Gewinner zu verlassen.

Erfolgsformel: Grossartige Leistung in Verbindung mit hervorragender Fitness

Am Beispiel Liverpools ist zu sehen, dass die Mannschaft die meiste Zeit der Saison hervorragende Spiele ablieferte. Dabei spielte der Faktor Glück allerdings auch eine bedeutende Rolle, denn einer der Top-Spieler, Alisson, war der Einzige, der aufgrund von Verletzungen in mehr als zehn Spiele ausfiel. Salah hat nur eines, Mane acht und Van Dijk, Andrew Robertson und Trent Alexander Arnold haben kein Einziges der Spiele der Saison wegen Verletzungen verpasst.

Im Vergleich: Die Verletzungsbilanz von Liverpool mit der von Manchester

Die Verletzungsbilanzen von Mannschaften, die direkt unter Liverpool in der Tabelle standen, überraschten im Vergleich zu der Liverpools. Schauen wir uns die Top-drei Abwesenden jeder Mannschaft an, so sehen wir, dass diese zusammengenommen 60 Spiele aufgrund von Verletzungen versäumt haben: Aymeric Laport ist in dieser Saison in 30 Spielen ausgefallen und John Stones verpasste 12, diese sind zwei der besten Innenverteidiger. Sergio Aguero, einer der besten Stürmer, versäumte 18 Spiele. Im Gegensatz dazu stehen die 23, die Liverpools sechs Top-Spieler verpassten. Bei United hat alleine Paul Pogba 39 Spiele, Marcus Rashford 16 und Antony Martial 13 Spiele verpasst, was 68 Spiele ergibt.

Der Einfluss von Aufstellung und Fitness auf die Gesamtsaison

Der Grund, aus dem die Verletzungskrise so hervorgehoben wurde, bestand darin, klar zu machen, dass eine ganze Menge Glück nötig ist, um Spiele und damit Saisons zu gewinnen, insbesondere wenn keine Top-Spieler auf der Bank sitzen.

Die Fitness der Spieler, und damit die Verringerung der Verletzungsrate, ist also ein wichtiger Faktor der massgeblich zum Entscheidungsprozess über den Erfolg einer Mannschaft beiträgt.

Betrachtet man allein die Qualität der Leistungen der Top-Spieler von Liverpool und Manchester United, ist es schwer, Unterschiede auszumachen. Allerdings ist City beiden in der Aufstellung Meilenweit überlegen, denn sowohl Manchester als auch Liverpool fehlt es an Top-Ersatzspielern, die einen grossen Unterschied im Spiel machen könnten.

Dürfen United Fans in der nächsten Saison einen Titel erwarten?

Drei entschiedene Faktoren dürften in der nächsten Saison einen grossen Unterschied bedeuten: das Sommer-Transfergeschäft, die Fitness des Teams und die Leistung anderer Teams.

United verpflichtet im Sommer möglicherweise drei Spieler, zum einen einen rechten Flügelspieler, für den Jadon Sancho in Frage käme. Einen Mittelfeldspieler, dessen Platz entweder Bruno Fernandes, aber ebenso Jack Grealish oder Donny Van De Beek besetzen könnte – und einen Platz als Innenverteidiger, welcher unter Umständen von Gabriel aus Lille gefüllt werden könnte.

Wenn es United gelingt, diese drei Spieler unter Vertrag zu nehmen und ihre Top-Spieler fit zu halten, haben sie eine gute Chance, den Titel zu gewinnen. Darüber hinaus hängt das Ergebnis auch von der Leistung anderer Mannschaften ab. In Erinnerung daran, wie Liverpool in einer Saison 97 Punkte erzielte und trotzdem als Zweitplatzierter die Saison verliess, wird klar, dass es nicht nur darum geht, wie die eigene Mannschaft spielt. Wenn Sie also United Fan sind, hoffen Sie darauf, dass keiner der Top-Spieler sich verletzt und Manchester City und Liverpool mehr Punkte verlieren, als zuvor erwartet. Wenn alles nach Plan läuft, wäre es möglich United in einer Siegesfolge zu sehen, so wie damals.

psc 20 August, 2020 16:51