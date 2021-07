Jadon Sancho kriegt bei ManUtd nicht seine Wunschnummer

Jadon Sancho wurde am Freitag bei Manchester United offiziell als Neuzugang vorgestellt. Einen kleinen Wermutstropfen muss der 21-Jährige gleich zu Beginn hinnehmen.

Der englische Jungstar erhält bei ManUtd zum Auftakt nicht seine gewohnte Rückennummer 7, die er bei Borussia Dortmund trug. Sie ist derzeit an Edinson Cavani vergeben, der sie auch weiterhin tragen wird. Sancho wird die ManUtd-Karriere stattdessen mit der Nummer 25 beginnen. Die 7 hat im Verein eine besondere Bedeutung: Zahlreiche Superstars wie David Beckham, Cristiano Ronaldo oder Eric Cantona trugen sie in der Vergangenheit. Sancho muss sich erst einmal noch gedulden bis er auch in diese schlüpfen kann. Sobald Cavani den Verein verlässt, wird es wohl soweit sein.

psc 23 Juli, 2021 17:01