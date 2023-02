Jadon Sancho kehrt bei ManUtd endlich in den Kader zurück

Nach einer längeren Pause steht Jadon Sancho bei Manchester United endlich wieder im Aufgebot.

Der 22-Jährige zählt für das EFL-Cupspiel gegen Nottingham Forest am Mittwochabend erstmals wieder zum Kader. Zuletzt trainierte Sancho bereits wieder mit der Mannschaft mit, nachdem er im Anschluss an die WM wegen körperlichen und mentalen Problemen erst einmal ein individuelles Aufbauprogramm absolviert hatte. Nun will Trainer Erik ten Hag wieder auf Sancho zählen.

Insgesamt bestritt der frühere englische Nationalspieler in dieser Saison 14 Spiele für seinen Verein.

