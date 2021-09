Für Jadon Sancho wird es bei ManUtd bereits ungemütlich

So hat sich Jadon Sancho seinen Start bei Manchester United nicht vorgestellt: Nach sieben Einsätzen steht er immer noch gänzlich ohne Torbeteiligung da. Und Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat das Vertrauen fürs Erste offenbar bereits verloren.

Der norwegische Coach kann im Starensemble auf sehr viele gute Spieler zurückgreifen. Der Konkurrenzkampf ist riesig und das kriegt Sancho nach einem schwachen Saisonstart bereits zu spüren übrig: In bislang sechs Premier League-Spielen stand er nur zweimal in der Startelf. Bei der 0:1-Niederlage gegen Aston Villa musste er am vergangenen Wochenende sogar 90 Minuten auf der Ersatzbank Platz nehmen. Für eine Offensivkraft besonders bitter, mussten die Red Devils doch einem Rückstand hinterherlaufen.

ManUtd-Coach Solskjaer sagte zuletzt über den englischen Nationalspieler, dass sich dieser noch in der “Findungsphase” befinde: “Es war unglücklich, dass er zu Beginn krank war und Teile der Vorbereitung verpasste”. Sancho lerne derzeit “das Spiel, die Art unseres Trainings und die Premier League.” Grundsätzlich sei einfach Geduld gefragt.

Was den Start auf der Insel für den 85 Mio. Euro-Neuzugang zusätzlich schwierig macht: Häufig setzt ihn Solskjaer bislang auf der linken Seite ein. Sancho hat in Dortmund aber bewiesen, dass er vor allem auf der rechten Aussenbahn brilliert.

Ob und wann Sancho den Tritt bei den Red Devils findet, bleibt abzuwarten. Sein Vorteil ist, dass das englische Topteam sehr viele Spiele hat und er sicherlich zu Einsätzen kommen wird.

psc 29 September, 2021 17:53