Jadon Sancho kassiert einen Tiefschlag von Nationaltrainer Southgate

Gareth Southgate hat Jadon Sancho trotz dessen schwierigem Saisonstart nach dem Wechsel zu Manchester United für die anstehenden Länderspiele im Oktober aufgeboten. Allerdings versetzt er dem Stürmer gleich einen Tiefschlag.

Nach der Bekanntgabe des Kaders äussert sich der Trainer der Three Lions explizit zu Sancho und sagt über dessen Berücksichtigung: “Verdient er es, nach diesen Leistungen in den letzten Wochen im Kader zu stehen? Nun, wahrscheinlich nicht. Aber wir haben das Gefühl, dass wir in Jadon investiert haben. Wir glauben, dass er ein hohes Niveau erreichen kann.”

Wirklich Selbstvertrauen dürften solche Aussagen des Trainers dem ManUtd-Profi nicht geben. Zumal Sancho bereits an der Europameisterschaft nur zweite Wahl war. Southgate geht auch auf Unterschied zwischen der Premier League und der Bundesliga ein: “Dortmund ist ein grosser Verein, aber Manchester United ist einer der grössten der Welt. Daran muss man sich gewöhnen. Man muss sich definitiv an die Liga anpassen. Man wird in unserer Liga nicht annähernd die Tor- und Assists erreichen wie in der Bundesliga.” Southgate vermutet, dass Sancho “wahrscheinlich gerade erst anfängt zu realisieren” wie gross die Unterschiede bezüglich Intensität zwischen der Premier League und der Bundesliga seien.

psc 1 Oktober, 2021 11:34