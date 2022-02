Jesse Lingard erhält nach verweigertem Transfer freie Tage

Jesse Lingard hat im vergangenen Transferfenster um die Freigabe für einen Wechsel gebeten, nachdem er bei Manchester United in der bisherigen Saison nur wenige Einsatzgelegenheiten erhielt. Der Klub verweigerte ihm einen Transfer allerdings. Jetzt soll der 29-Jährige erst einmal den Kopf frei bekommen.

ManUtd-Coach Ralf Rangnick hat am Donnerstag verraten, dass Lingard nicht im Aufgebot für das FA Cup-Spiel gegen Middlesbrough am Freitagabend figuriert. Stattdessen geniesst der Angreifer ein paar freie Tage. “Jesse hat darum gebeten, ein paar Tage frei zu haben, um seinen Kopf frei zu bekommen”, erklärt Rangnick und sagt, dass er Lingard am Montag wieder im Training erwarte.

Ein möglicher Transfer am Deadline Day klappte nach Aussage des Coaches der Red Devils aus zwei Gründen nicht: “Erstens hatten wir ein Problem mit Mason Greenwood und der momentanen Abwesenheit eines Spielers. Zweitens konnte der Verein keine Einigung mit einem anderen Klub finden.” Vor allem Newcastle United, West Ham und Tottenham sollen sich intensiv um Lingard bemüht haben, sind aber mit ihren Versuchen gescheitert. In Manchester kam der Angreifer in dieser Spielzeit bislang zu 14 Einsätzen. Zum Stammpersonal zählt er nicht.

psc 3 Februar, 2022 16:52