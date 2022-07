Jorge Mendes bietet Ronaldo jetzt bei Napoli an

Berater Jorge Mendes versucht weiterhin verzweifelt seinen Topmandanten Cristiano Ronaldo bei einem anderen Verein unterzubringen. Angeblich versucht es der Portugiese nun bei Napoli.

Wie die spanische Zeitung “AS” berichtet, hat Mendes zuletzt gleich mehrere Topklubs kontaktiert, die in der kommenden Saison in der Champions League spielen und angefragt, ob sie sich einen Ronaldo-Transfer vorstellen können. Einer der Vereine soll auch Napoli mit dem umtriebigen Klubboss Aurelio de Laurentiis gewesen sein. Napoli hat zuletzt Kalidou Koulibaly an Chelsea verkauft und dadurch einige Transfereinnahmen generiert. Durch die verpasste Verpflichtung von Paulo Dybala, der sich schliesslich der AS Roma anschloss, sind noch Mittel vorhanden. Ob sich die Azzurri eine Verpflichtung Ronaldos vorstellen können, ist aber unklar. Zudem legt Manchester United bis anhin ein Veto gegen einen Verkauf des 37-jährigen Stürmerstars ein.

psc 28 Juli, 2022 15:43