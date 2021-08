Juve bestätigt Verkauf von Cristiano Ronaldo – diese Summe zahlt ManUtd

Juventus bestätigt den Verkauf von Cristiano Ronaldo am Dienstag offiziell.

Der 36-jährige Portugiese schliesst sich für 15 Mio. Euro Ablöse Manchester United an. Diese Summe kann über fünf Jahre gezahlt werden. Durch Boni können weitere 8 Millionen hinzukommen. Zum Abgang von Ronaldo schreiben die Juve-Verantwortlichen: “Es gibt so viele unvergessliche Momente, die wir gemeinsam erlebt haben. Wir könnten sie zitieren, sie noch einmal durchleben und nacherzählen, aber es würde nichts nützen, denn jeder hat seine eigene spezielle Erinnerung, die mit CR7 verbunden ist, jeder hat ein gemeinsames Gefühl, das nicht entstaubt werden muss, jeder wird sich immer daran erinnern, was er gefühlt hat, als wir diese Strecke gemeinsam zurückgelegt haben”. CR7 gewann während seinen drei Jahren bei der alten Dame zweimal die Meisterschaft und den Supercup sowie einmal den Pokal: “Es war eine unglaubliche Reise.”

Juventus says goodbye to @Cristiano. — JuventusFC (@juventusfcen) August 31, 2021

