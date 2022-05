Juve & Milan sind im Rennen um Jesse Lingard

Der englische Stürmer Jesse Lingard sucht einen neuen Klub, nachdem sein Vertrag bei Manchester United Ende Juni ausläuft. Im Rennen befinden sich auch zwei Klubs aus der Serie A.

Der 29-Jährige durchlebt eine Saison zum Vergessen: Nach seiner Rückkehr von West Ham im vergangenen Sommer kommt er bei den Red Devils überhaupt nicht auf Touren. In 18 Ligaspielen sind ihm zwei Tore geglückt, zum Stammpersonal zählt er nicht. Interesse an Lingard gibt es trotzdem: Neben mehreren Premier League-Klubs mischen laut “ESPN” vor allem auch die Serie A-Schwergewichte Juventus und Milan an.

Die Frage lautet, ob die beiden Klubs finanziell mit den Angebote der Vereine von der Insel mithalten können. Welche Pläne Lingard genau verfolgt, ist noch unklar. Er hat die Qual der Wahl, kann er doch ablösefrei wechseln.

psc 3 Mai, 2022 10:43