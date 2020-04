Juventus tüftelt an Tausch-Deal für Pogba

Die Anzeichen verdichten sich, dass Paul Pogba Manchester United zum Saisonende verlassen könnte. Juventus Turin soll derweil schon an einem möglichen Tausch-Deal arbeiten.

Paul Pogba wird sowohl mit Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter Mailand als auch mit Juventus Turin in Verbindung gebracht. Ob und wohin es den Franzosen nach der Saison ziehen wird, ist aber noch offen.

Die italienische Sportzeitung “Tuttosport” berichtet derweil, dass Juventus an einem möglichen Tausch-Deal arbeitet, um den Mittelfeldstar zurück zum italienischen Rekordmeister zu locken. Demnach könnten gleich mehrere aktuelle Juve-Stars in das Geschäft mit eingebunden werden. So seien wohl Douglas Costa, der unter Maurizio Sarri nicht überzeugen könnte und Alex Sandro, der schon länger mit United in Verbindung gebracht wird, mögliche Kandidaten.

Ebenso steht auch Miralem Pjanic auf der Streichliste der Turiner. Ob die Red Devils allerdings bereit sind, Pogba in einem derartigen Deal ziehen zu lassen, ist unklar.

adk 26 April, 2020 10:51