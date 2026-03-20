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Duo wieder dabei

Kobbie Mainoo & Harry Maguire schaffen es zurück in die Nationalmannschaft

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 20 März, 2026 10:55
Kobbie Mainoo & Harry Maguire schaffen es zurück in die Nationalmannschaft

Manchester Uniteds Duo Harry Maguire und Kobbie Mainoo stehen beide erstmals seit September 2024 wieder im Kader der englischen Nationalmannschaft.

Die beiden haben nach dem Trainerwechsel unter Michael Carrick im Klub wieder wichtige Rolle eingenommen, nachdem insbesondere Mainoo zuvor ziemlich aussen vor war. Die guten Leistungen führen nun zum Aufgebot von Thomas Tuchel für die Three Lions. Maguire und Mainoo könnten somit in den Testspielen gegen Uruguay und Japan zum Zug kommen.

Maguire hat bislang 64 Länderspiele bestritten, Mainoo kommt bislang auf deren 10. Beide haben ihren Platz im WM-Team im Sommer noch nicht auf sicher und wollen sich nun mit guten Auftritten in den anstehenden Spielen dafür aufdrängen.

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