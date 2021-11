Kuriose Spekulationen um Rangnick-Einfluss bei ManUtd

Ralf Rangnick wird bei Manchester United in dieser Woche als neuer Trainer angestellt. Auf der Insel wird nun spekuliert, das er bereits beim 1:1 gegen Chelsea am Sonntag seine Hände im Spiel hatte.

Die englische “Telegraph” spekuliert, dass sich der 63-jährige Deutsche mit Interimstrainer Michael Carrick abgesprochen hat und auch bei der Aufstellung schon ein gewichtiges Wörtchen mitredete. Überraschend stand Cristiano Ronaldo gegen die Blues nicht in de Startelf. Im Laufe des Spiels kam der Portugiese dann ausgerechnet für Torschütze Jadon Sancho ins Spiel. Der Technische Direktor Darren Fletcher sass auf der Bank und trug einen Hörer im Ohr. War er etwa mit Rangnick verbunden?

Carrick dementierte dies nach dem Spiel: “Das ist nicht der Fall, nein.” Die nächste Partie von ManUtd, möglicherweise bereits mit Rangnick an der Seitenlinie, steht am Donnerstag gegen Arsenal an.

psc 29 November, 2021 09:55