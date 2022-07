Leihe statt Verkauf? United denkt wohl über ungewöhnlichen Ronaldo-Plan nach

Cristiano Ronaldo will Manchester United verlassen. Nun überlegen die Red Devils offenbar den Portugiesen zunächst nur zu verleihen.

Bei Manchester United steht Cristiano Ronaldo noch bis 2023 unter Vertrag. Aufgrund einer Option im Arbeitspapier könnte der fünfmalige Weltfussballer seinen Kontrakt beim englischen Rekordmeister jedoch um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängern.

Weil Ronaldo in der neuen Saison Champions League spielen möchte, könnte Europa-League-Teilnehmer Manchester United das Problem laut “Mirror” nun mit folgender Idee lösen: Ronaldo für ein Jahr verleihen. Der Torjäger müsste zuvor seinen Vertrag verlängern und käme dann 2023 – wohlgemerkt als 38-Jähriger – wieder ins Old Trafford zurück – in der Hoffnung, dass dann dort wieder Champions-League-Fussball geboten wird.

Als Abnehmer wird derzeit Atlético Madrid gehandelt. Die Spanier müssten für eine Verpflichtung Ronaldos jedoch zuerst laut Medienberichten Einnahmen in Höhe von 40 Mio. Euro erzielen.

adk 24 Juli, 2022 12:43