Lukaku: “Vergleicht mich niemals mit Cristiano Ronaldo”

Romelu Lukaku wechselte im vergangenen Transferfenster ebenso wie Cristiano Ronaldo von Italien in die Premier League zurück. Vergleiche mit dem Portugiesen will der Belgier aber vermeiden.

In den vergangenen beiden Saisons duellierten sich Romelu Lukaku und Cristiano Ronaldo in der Serie A, wer Torschützenkönig wird. Fortan läuft Lukaku aber nicht mehr für Inter Mailand, sondern für den FC Chelsea auf. Und Ronaldo nicht mehr für Juventus Turin, sondern für Manchester United.

“Vergleichen Sie mich niemals mit Cristiano Ronaldo”, stellte Lukaku nun auf einer Pressekonferenz im Lager der belgischen Nationalelf klar. “Cristiano Ronaldo gehört für mich zu den drei besten Spielern in der Geschichte des Fussballs”, fuhr er fort. “Ich werde ihn nicht vom ersten auf den dritten Platz setzen, aber er ist dabei. Was er im Fussball erreicht hat, ist für Spieler meiner Generation etwas Aussergewöhnliches”, lobte der belgische Angreifer, der sich aber dennoch mit Ronaldo darum messen will, wer in der Premier League in Zukunft erfolgreicher ist.

adk 5 September, 2021 16:44