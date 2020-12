Manchester United lockt Fernandes mit doppeltem Gehalt

Manchester United arbeitet offenbar an der Vertragsverlängerung von Leistungsträger Bruno Fernandes. Der Portugiese könnte sich schon bald über doppeltes Gehalt freuen.

Laut einem Bericht des “Mirror” soll Bruno Fernandes bei Manchester United bald noch fürstlicher entlohnt werden. Das aktuelle Arbeitspapier des 26 Jahre alten Offensivmanns läuft bei den Red Devils bis 2025. Angeblich verdient er derzeit rund 110.000 Euro pro Woche.

Damit der portugiesische Nationalspieler bleibt, bietet United nun wohl 221.000 Euro pro Woche – und damit das doppelte Gehalt. Der Rechtsfuss wechselte im Januar von Sporting Lissabon ins Old Trafford und steht in der laufenden Saison bereits bei zehn Toren aus 16 Pflichtspieleinsätzen. In der Vergangenheit wurde er unter anderem auch bei Real Madrid und dem FC Barcelona ins Gespräch gebracht.

adk 6 Dezember, 2020 15:56