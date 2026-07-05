Manchester United steigt bei Andrey Santos ein

Manchester United hat offenbar ein neues Transferziel für das zentrale Mittelfeld ausgemacht. Laut einem Bericht des «Guardian» beschäftigen sich die Red Devils mit Andrey Santos vom FC Chelsea, nachdem sich Verpflichtungen von Elliot Anderson und Mateus Fernandes nicht realisieren liessen.

Der brasilianische Mittelfeldspieler soll einem Abschied aus London grundsätzlich offen gegenüberstehen. Ausschlaggebend ist demnach der Wunsch nach mehr regelmässiger Spielzeit. Chelsea wäre offenbar bereit, Santos ziehen zu lassen, verlangt für den 21-Jährigen jedoch eine Ablöse von rund 50 Millionen Pfund. Mit einem Verkauf könnte der Klub zusätzliche Einnahmen generieren, nachdem Trainer Xabi Alonso seinen Kader mit eigenen Wunschspielern verstärken möchte.

Manchester United ist allerdings nicht allein im Rennen. Auch Newcastle United beobachtet die Situation des brasilianischen U-Nationalspielers aufmerksam, nachdem Sandro Tonali zu Tottenham Hotspur gewechselt ist. Zudem wird Bruno Guimarães weiterhin mit einem möglichen Wechsel zum FC Arsenal in Verbindung gebracht. Dadurch könnte sich der Konkurrenzkampf um Santos in den kommenden Wochen weiter verschärfen.