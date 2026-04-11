Manchester United träumt von Luis Enrique

Luis Enrique steht angeblich bei Manchester United hoch im Kurs. Der Übungsleiter wird aber eher seinen Vertrag bei PSG verlängern.

Bei Manchester United ist noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden, ob Michael Carrick vielleicht sogar länger als Trainer im Dienst sein darf als vereinbart. Eigentlich ist sein Engagement nur bis Ende Saison vorgesehen.

Laut dem Fussballinfluencer Fabrizio Romano träumt United von einer Zusammenarbeit mit Luis Enrique. Mehr als ein unerfüllter Traum wird daraus aber wohl erst mal nicht entstehen. Der 55-Jährige konzentriert sich aktuell voll darauf, die laufende Saison mit Paris Saint-Germain erfolgreich abzuschliessen.

Und danach? Wird Enrique seinen 2027 auslaufenden Vertrag sehr wahrscheinlich verlängern – und soll dann mehr als alle seine PSG-Spieler verdienen. Der Übungsleiter soll zukünftig mit mindestens 20 Millionen Euro im Jahr alimentiert werden.

Bei United ist unterdessen noch nicht endgültig ausgeschlossen worden, dass Carrick nach dieser Saison einen Anschlussvertrag erhalten wird. Immerhin hat der Brite die Red Devils wieder auf Kurs Champions League gebracht.