ManUtd hat Angebot für Ronaldo abgegeben – Einigung in Sicht

Cristiano Ronaldo steht tatsächlich unmittelbar vor einer spektakulären Rückkehr zu Manchester United.

Die Red Devils sind Medienberichten zufolge bereit, 28 Mio. Euro Ablöse für den 36-jährigen Portugiesen zu zahlen. Das ist exakt jene Summe, die Juventus für den Torjäger verlangt. Ronaldo ist am Freitag bereits aus Turin in seine portugiesische Heimat nach Lissabon gereist. Schon bald könnte es auf die Insel gehen. ManUtd bietet ihm einen Zweijahresvertrag an. Von einem Jahresgehalt von 25 Mio. Euro ist die Rede. Angeblich soll er die Offerte bereits akzeptiert haben.

CR7 spielte bereits zwischen 2003 und 2009 bei Manchester United und hat sich dort zum absoluten Weltklassespieler entwickelt. Nun scheint es zur Rückkehr ins Old Trafford zu kommen.

psc 27 August, 2021 16:49