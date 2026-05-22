ManUtd bestätigt Michael Carrick als Cheftrainer

Manchester United bestätigt, dass der bisherige Interimscoach Michael Carrick definitiv übernimmt.

Der 44-jährige Engländer hat bei den Red Devils einen Vertrag bis 2028 mit Option auf Verlängerung um ein Jahr unterzeichnet. Carrick übernahm zu Beginn dieses Jahres von Ruben Amorim übernommen und hat die Mannschaft auf den dritten Tabellenplatz und somit in die Champions League geführt.

«Die Verantwortung zu tragen, unseren besonderen Fussballverein zu führen, erfüllt mich mit immensem Stolz. In den vergangenen fünf Monaten hat diese Spielergruppe gezeigt, dass sie jene Maßstäbe an Widerstandsfähigkeit, Zusammenhalt und Entschlossenheit erreichen kann, die wir hier fordern», freut sich Carrick.

Der Coach war bereits als Trainer jahrelang für ManUtd aktiv.