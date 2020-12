ManUtd-Boss stärkt Solskjaer den Rücken und schliesst Superliga aus

Manchester Uniteds stellvertretender Vorstandsvorsitzender Ed Woodward stärkt seinem Trainer Ole Gunnar Solskjaer den Rücken und erteilt den Plänen einer europäischen Superliga eine Abfuhr.

Bei einer virtuellen Fragerunde mit Fans betont der ManUtd-Boss, dass dem norwegischen Trainer weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit der 47-Jährige das Team nach seinen Wünschen umbauen kann: “Wir werden Ole mit einem langfristigen Plan unterstützen, der sich auf die Transferfenster im Sommer fokussiert.” Im Winter wird es demnach (noch) keine grossen Veränderungen geben. Woodward betont, dass man während der Pandemie die Ausgaben diszipliniert in den Augen behält.

Ausserdem hält er fest, dass er die Teilnahme an einer europäischen Superliga ablehnt. Vielmehr wolle er die Reform der aktuellen UEFA-Klubwettbewerbe unterstützen und mitgestalten: “Wir glauben, dass jede Änderung der europäischen Wettbewerbe ab 2024 die nationalen Ligen ergänzen und deren Interessen bestärken muss. Andere Ligen sehen das genauso, das habe ich in Gesprächen mit Kollegen in anderen Vereinen und Ländern erfahren.”

