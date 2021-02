ManUtd-Captain Harry Maguire stichelt gegen Klopp

ManUtd-Captain Harry Maguire fühlt sich und seine Teamkollegen benachteiligt, da Jürgen Klopp über Schiedsrichter-Entscheidungen bei Spielen von ManUtd gesprochen hat.

Maguire wurde beim 1:1 gegen West Brom am Sonntag im Strafraum gefällt. Nach Überprüfung durch den Videoschiedsrichter wurde ihm jedoch kein Elfmeter eingeräumt. Maguire sieht eine Aussage von Liverpool-Coach Klopp im Januar als Ursache für den Entscheid. “Seitdem Leute aus anderen Teams über uns gesprochen haben, bekamen wir nichts mehr, absolut nichts”, so der ManUtd-Verteidiger gegenüber dem klubeigenen TV-Kanal.

Klopp sagte damals: “Ich höre jetzt, dass ManUtd in zwei Jahren mehr Elfmeter bekommen hat als wir in fünfeinhalb Jahren. Ich habe keine Ahnung, ob das meine Schuld ist oder wie das passieren kann.”

Maguire denkt offenbar, dass diese Aussage negative Auswirkungen auf Schiedsrichter-Entscheidungen bei Spielen von ManUtd hat.

Gleichzeitig betont er allerdings auch, dass der Punktverlust gegen West Brom nicht alleine von Entscheidungen der Unparteiischen abhing: “Ich war mir so sicher, dass es ein Elfer war. Ich verstehe nicht, warum er zum Monitor geschickt wurde, um es zu überprüfen. Ich fühle eine Berührung an meiner Schulter, er zieht mich zurück und es gibt einen Schlag an meinen Fersen. (…) Es gibt Entscheidungen gegen uns, aber wir müssen mehr tun, um das Spiel zu gewinnen. Wir können uns nicht auf Video-Entscheidungen verlassen.”

psc 15 Februar, 2021 17:01