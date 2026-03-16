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Ederson ein Kandidat

ManUtd nimmt für die Casemiro-Nachfolge einen Atalanta-Profi ins Blickfeld

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 März, 2026 16:52
ManUtd nimmt für die Casemiro-Nachfolge einen Atalanta-Profi ins Blickfeld

Manchester United muss im Sommer den Abgang von Mittelfeldspieler Casemiro kompensieren. Diverse Kandidaten werden gehandelt. Einer davon ist nun auch (wieder) Ederson von Atalanta, nachdem sein Klub die Ablöseforderung gesenkt hat.

Im Sommer fordert sein Serie A-Klub gemäss «Tuttomercatoweb» rund 30 Mio. Euro. Das ist nur noch 50 Prozent der Summe, die noch vor Jahresfrist notwendig waren. Der Grund ist einleuchtend: Ederson ist nur noch bis 2027 an Atalanta gebunden. Ein ablösefreier Wechsel im kommenden Jahr soll unbedingt verhindert werden. Deshalb ist ein Verkauf nach dieser Saison fast zwingend, wenn der Spielmacher nicht verlängert.

Für ManUtd ist der dreimalige Nationalspieler eine von mehreren Optionen. Wunschkandidat für die Casemiro-Nachfolge soll Elliot Anderson (23) von Nottingham Forest sein. Er wäre jedoch deutlich teurer als Ederson.

Auch die Namen Carlos Baleba (22) von Brighton & Hove Albion sowie Adam Wharton (22, Crystal Palace) werden in Manchester gehandelt.

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