ManUtd möchte Smalling mit Upamecano ersetzen

Manchester United möchte Chris Smalling fest an die AS Roma verkaufen – und sich dafür Dayot Upamecano von RB Leipzig krallen.

Der französische Verteidiger hat seinen Vertrag bei den Roten Bullen eben erst bis 2023 verlängert. Die Ausstiegsklausel in Höhe von 42 Mio. Euro greift erst in einem Jahr. Ein Transfer in dieser Transferperiode ist dennoch nicht ausgeschlossen – sofern der Preis stimmt. ManUtd müsste für Upamecano wohl mindestens 60 Mio. Euro auf den Tisch legen.

Der englische Rekordmeister will zumindest einen Teil dieser Ablöse mit einem Verkauf von Chris Smalling finanzieren. Der 30-jährige Engländer vermochte bei den Giallorossi in der abgelaufenen Saison zu überzeugen und würde wohl auch gerne nach Rom zurückkehren. Ob sich die Vereine bezüglich Ablöse finden, ist indes fraglich.

psc 1 September, 2020 13:50