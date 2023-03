ManUtd-Coach Erik ten Hag staucht Spieler nach 0:7-Debakel zusammen

Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag findet nach der 0:7-Schmach beim FC Liverpool deutliche Worte für die (Nicht-)Leistung seiner Mannschaft.

Nach zuletzt sehr erfolgreichen Wochen lief bei den Red Devils am Sonntagabend an der Anfield Road überhaupt nichts zusammen. Ten Hag geht mit seinem Team sehr hart ins Gericht: «Man hat gesehen, wie elf Einzelne ihren Kopf verloren haben. Das ist unprofessionell. Das ist nicht Manchester United», lautet sein Fazit nach dem sackschwachen Auftritt.

Zur Pause stand es «erst» 0:1, danach fiel ManUtd aber regelrecht auseinander. «Man kann ein Spiel verlieren, aber nicht so, wie wir es in der zweiten Halbzeit getan haben. Man kann Rückschläge kassieren, aber was nicht passieren darf, ist, dass man nicht zusammenhält. Man muss seinen Job machen», schimpft der Niederländer weiter.

«Für mich inakzeptabel»

Vor allem die Tatsache, dass die Spieler das Verteidigen praktisch eingestellt haben und immer wieder ausgekontert wurden, ärgert ten Hag: «Wir sind nicht zurückgelaufen, und das ist für mich inakzeptabel.»

Schliesslich entschuldigt sich der Trainer der Red Devils auch bei den Fans – insbesondere bei jenen, die die Reise nach Liverpool angetreten sind: «Für die, die geblieben sind, war es hart, und wir müssen ihnen wirklich danken. Denen, die weggegangen sind, kann ich keinen Vorwurf machen, denn es war eine wirklich schlechte Leistung. Es war verheerend und wir haben die Fans im Stich gelassen. Das ist am ärgerlichsten.»

Trotz dieses heftigen Rückschlags und der inakzeptablen Leistung ist ten Hag sicher, dass seine Mannschaft wieder aufstehen wird: «Wir werden uns davon erholen. Diese Mannschaft ist stark genug, um weiterzumachen, sich neu zu formieren – und wir werden wieder aufstehen. Ich kenne meine Spieler, sie sind gute Charaktere – und sie können und werden sich wieder aufrappeln.»

