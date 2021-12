ManUtd-Coach Ralf Rangnick erhält die Arbeitserlaubnis

Manchester Uniteds neuer Trainer Ralf Rangnick kann seine Arbeit aufnehmen. Der deutsche Coach hat die Arbeitserlaubnis am Mittwochabend erhalten.

Damit wird der 63-Jährige das Team ab Freitag betreuen. Am Donnerstag steht für das Heimspiel gegen Arsenal noch einmal Michael Carrick an der Seitenlinie. Rangnick wird aber bereits im Old Trafford anwesend sein und Eindrücke direkt vor Ort gewinnen. Für die nächste Partie gegen Crystal Palace am kommenden Sonntag ist er dann in Charge.

ManUtd hat den früheren RB Leipzig-Coach bis Saisonende zum Nachfolger von Ole Gunnar Solskjaer ernannt. Darüber hinaus wird er auch als Berater im Amt bleiben.

