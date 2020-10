ManUtd-Coach Solskjaer begründet Verzicht auf Cavani

Edinson Cavani wird im Champions League-Spiel bei seinem Ex-Klub PSG noch nicht sein ManUtd-Debüt geben. Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat sich dagegen entschieden.

Der 33-jährige Uruguayer fehlt im Kader für die Partie vom Dienstagabend. Dem Routinier fehlt es noch an Match- und auch Trainingspraxis, musste er zuletzt doch in eine Isolationsphase. “Er hat schon lange nicht mehr gespielt, es ist gerechtfertigt. Wir dachten, es sei besser für ihn, weiter zu trainieren. Sich besser vorzubereiten. Edi weiss, was er will und was er braucht. Er hat sich nicht bereit genug gefühlt”, begründet Solskjaer die Nicht-Berücksichtigung von Cavani für die Partie in der Königsklasse.

Cavani hat nach seiner Unterschrift bei den Red Devils erst zweimal regulär trainieren können. Der erste Einsatz könnte am kommenden Wochenende beim Heimspiel gegen Chelsea winken.

