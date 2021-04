ManUtd-Fans protestieren auf Trainingsgelände gegen Klubbesitzer Glazer

Dieser war als Vizeboss für die inzwischen bereits wieder gestoppte European Super League vorgesehen. Auch im Lager der Supporter der Red Devils regte sich grossen Widerstand gegen das Projekt. Einige Fans blockierten am Donnerstag aus Protest gegen Glazer die Zufahrten zum Trainingsgelände.

Wie der englische Rekordmeister mitteilt, habe sich die Gruppe um 9 Uhr Zugriff zum Gelände verschafft. Trainer Ole Gunnar Solskjaer und andere sprachen mit ihnen. Daraufhin räumten die Supporter das Feld wieder. Laut “Sky Sports” waren auch Michael Carrick, Darren Fletcher und Nemanja Matic in die Gespräche involviert.

Klubbesitzer Joel Glazer hatte sich am Mittwoch in einem offenen Brief an die Fans gewandt und sich für das inzwischen abgestürzte Projekt Super League entschuldigt und auch betont, dass man künftig der Stimme der Supporter deutlich mehr Gewicht geben wolle. Nun gehe es darum, wieder Vertrauen aufzubauen.

📝 A statement from Man United:

