Der 18-Jährige wechselt im Januar von Atalanta zu den Red Devils. Die Basis-Ablöse für den Rechtsaussen beträgt 21 Mio. Euro. Durch Boni können weitere 20 Millionen hinzukommen. Bis Ende des Jahres bleibt Amad Traoré noch in Italien.

🔴 We have reached an agreement with Atalanta for the future transfer of Amad Diallo, subject to a medical, personal terms and work permit. 👋#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020