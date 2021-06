ManUtd-Goalie David de Gea tappt wegen seiner Zukunft im Dunkeln

Hinter der Zukunft von ManUtd-Goalie David de Gea stehen einige Fragezeichen. Sogar für den 30-Jährigen selbst.

Der spanische Nationalspieler ist grundsätzlich noch bis 2023 an die Red Devils gebunden. Dort droht ihm unter Umständen aber eine Rolle als Nummer 2 oder 1B. Eigengewächs Dean Henderson drängt auf mehr Einsätze und gilt nach wie vor als designierte Stammgoalie des englischen Rekordmeisters. Medienberichten zufolge will sich Trainer Ole Gunnar Solskjaer in der neuen Saison auf eine klare Nummer 1 festlegen. Der andere Keeper könnte den Verein bereits in diesem Sommer verlassen. Laut “Mirror” stehen nach der EM wegweisende Gespräche zwischen De Gea und seinem Trainer an. Dann wird wohl rasch Klarheit darüber herrschen, wie es weitergeht. Derzeit tappt der Torhüter noch im Dunkeln.

psc 14 Juni, 2021 10:20