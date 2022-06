ManUtd-Goalie Dean Henderson wird an einen Aufsteiger verliehen

Dean Henderson wird bei Manchester United in der kommenden Saison nicht mehr die Nummer 2 hinter David De Gea sein.

Stattdessen wird der 25-Jährige einmal mehr ausgeliehen. Laut einem Bericht von “The Athletic” krallt sich Premier League-Aufsteiger Nottingham Forest die Dienste am Keeper. Henderson steht bei den Red Devils noch bis 2025 unter Vertrag, ist derzeit aber nur Backup von De Gea. In Nottingham könnte er den bisherigen Stammgoalie Brice Samba (28), der bereits einen Wechselwunsch hinterlegt hat, als Nummer 1 ablösen.

Zwischen 2018 und 2020 war Henderson zweimal in Folge erfolgreich an Sheffield United ausgeliehen und konnte sich dort sehr gut entwickeln. Sein mittelfristiges Ziel ist nach wie vor der Nummer 1-Posten in Manchester.

ManUtd könnte als Ersatz für Henderson in dieser Saison den österreichischen Keeper Daniel Bachmann vom FC Watford verpflichten.

psc 23 Juni, 2022 17:07