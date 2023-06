ManUtd hat Kane-Alternative im Blick: Rasmus Højlund würde kommen

Manchester United könnte bei seinen Bemühungen um Harry Kane einmal mehr leer ausgehen. Angeblich will Spurs-Klubboss Daniel Levy den Torjäger nicht an einen direkten Konkurrenten verkaufen. Die Red Devils müssen sich nach Alternativen umsehen. Im Fokus steht Rasmus Højlund.

Der 20-jährige Däne schnürt seine Schuhe seit vergangenem Sommer für Atalanta in der Serie A und hat dort in 32 Ligaspielen neun Tore markiert. Gemäss "The Athletic" würde Højlund die Gelegenheit für einen Wechsel nach Manchester sofort wahrnehmen.

Sein Vertrag in Bergamo läuft bis 2027. Vor Jahresfrist kostete er die Bergamasken knapp 20 Mio. Euro. Jetzt wäre Højlund deutlich teurer - aber natürlich weniger teuer als Kane.

psc 8 Juni, 2023 09:41