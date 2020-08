ManUtd zeigt Interesse an Juve-Duo

Manchester United zeigt Interesse an zwei Profis von Juventus: Im Fokus stehen Federico Bernardeschi und Douglas Costa.

Die beiden Offensivkräfte stossen laut “Gazzetta dello Sport” beim englischen Rekordmeister auf Gegenliebe. Ihre Verträge in Turin laufen jeweils noch bis 2022. Bernardeschi bestritt in der abgelaufenen Saison 38 Pflichtspiele für Juve, Douglas Costa kam auf 29 Einsätze, wobei er verletzungsbedingt einen Teil der Saison verpasste.

ManUtd will seine Offensive verstärken. Den erhofften Erwerb von Jadon Sancho wird es in diesem Sommer wohl nicht geben, deshalb werden andere Optionen in Betracht gezogen.

psc 20 August, 2020 09:26