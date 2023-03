ManUtd blickt auf Roma-Stürmer Tammy Abraham – Chelsea hat Option

Manchester United wirft ein Auge auf den englischen Stürmer Tammy Abraham von der AS Roma. Ein Ligakonkurrent könnte den Bemühungen der Red Devils allerdings einen Strich durch die Rechnung machen.

Der 25-jährige Angreifer wechselte im Sommer 2021 für 40 Mio. Euro von Chelsea zur AS Roma und hat dort direkt eingeschlagen. Sein Vertrag in der italienischen Hauptstadt läuft bis 2026, die Blues könnten Abraham dank einer Rückkaufoption in Höhe von 80 Mio. Euro allerdings vorzeitig an die Stamford Bridge zurückholen.

Bislang deutet sich indes noch nicht an, dass die Londoner diese Option aktivieren wollen. Ob Manchester United den Torjäger unter diesem Preis erhält, ist allerdings fraglich. In der laufenden Saison steht Abraham bei 34 Pflichtspielen für die Giallorossi bei sieben Toren und fünf Assists.

psc 6 März, 2023 14:42