ManUtd hat 2 Kandidaten für die Ronaldo-Nachfolge

Cristiano Ronaldo wird Manchester United wohl spätestens im kommenden Sommer verlassen. Die Klubverantwortlichen haben nun zwei Stürmer identifiziert, die ihn ersetzen könnten. Benjamin Sesko von Red Bull Salzburg und Dusan Vlahovic von Juventus stehen im Fokus.

Die Red Devils wollen für die Sturmspitze einen physisch präsenten Angreifer verpflichten. Der junge Slowene Sesko wird vom Premier League-Klub schon länger beobachtet. Laut einem Bericht des «Mirror» wird ein Transfer des Youngsters nach Manchester nun aktueller. Allerdings gibt es für ihn einige Konkurrenten, zum Teil auch aus der Bundesliga.

Ebenfalls ein Thema ist Dusan Vlahovic. Der 22-jährige Serbe kommt in dieser Saison bei Juve nicht ganz wie gewünscht in Fahrt. Die ManUtd-Bosse erachten ihn als sinnvolle Verstärkung. Sein Vertrag in Turin läuft allerdings noch bis 2026. Die Ablöse wäre beträchtlich.

psc 7 November, 2022 09:54