ManUtd wird die Klausel bei Marcus Rashford aktivieren

Marcus Rashford trumpft in dieser Saison bei Manchester United wieder gross auf. In sechs Premier League-Spielen kommt er auf fünf Torbeteiligungen. Kein Wunder will sein Verein mit ihm weitermachen.

Englischen Medienberichten zufolge wird ManUtd die Klausel zu einer einjährigen Verlängerung des im Sommer 2023 auslaufenden Kontrakts aktivieren. Der 24-Jährige wurde in Manchester geboren und verbrachte seine gesamte bisherige Karriere bei den Red Devils. Auch in den Plänen des neuen Trainers Erik ten Hag spielt er eine wichtige Rolle, wie der Saisonstart zeigt. Es ist auch möglich, dass Rashford einen neuen Kontrakt erhält und noch längerfristiger an seinen Stammklub gebunden wird. Seit mittlerweile sechseinhalb Jahren zählt er fix zum Profikader der Red Devils.

psc 26 September, 2022 15:15