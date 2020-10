Der 18-jährige Rechtsaussen wechselt aus seiner Heimat von Penarol für eine Summe von 10 Mio. Euro zu den Red Devils. Medienberichten zufolge figuriert er schon seit längerem auf der Beobachtungs- und Wunschliste von ManUtd. Trainer Ole Gunnar Solskjaer hält grosse Stücke auf den jungen Angreifer und wird diesen wohl sofort in die 1. Mannschaft integrieren. Pellistri ist neben Edinson Cavani der zweite uruguayische Neuzugang des englischen Rekordmeisters am Deadline Day. Er unterschreibt für fünf Jahre.

🇺🇾 Another Uruguayan arrives at Old Trafford…

✍️ Welcome to #MUFC, Facundo Pellistri!

— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020