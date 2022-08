ManUtd hat Lösung für das Mittelfeld: Adrien Rabiot soll kommen

Manchester United will sein Mittelfeldzentrum unbedingt noch verstärken. Nachdem die Bemühungen um Frenkie de Jong bislang nicht fruchten, blicken die Red Devils jetzt auf Juve-Profi Adrien Rabiot.

Laut “The Athletic” ist der französische Nationalspieler das neue Toptransferziel des Premier League-Klubs. Rabiot steht in Turin nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Der 27-Jährige galt bereits in der Vergangenheit als Transferkandidat und ist es nun offenbar wieder. Noch steht ManUtd in seinen Bemühungen am Anfang: Sowohl mit dem Spieler wie auch mit Juve fehlen Einigungen. Zudem wurde auch die Akte de Jong noch nicht komplett beiseite gelegt.

psc 8 August, 2022 10:05