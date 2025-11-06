ManUtd macht Liverpool Marc Guéhi streitig

Manchester United versucht den aufgegleisten Wechsel von Abwehrspieler Marc Guéhi zum FC Liverpool zu torpedieren.

Die Red Devils möchten den 25-jährigen Engländer mit einer Mega-Offerte von einem Wechsel ins Old Trafford überzeugen. Gemäss "indykaila News" haben sich die ManUtd-Verantwortlichen bereits an Guehi gewandt und diesem eine lukrative Offerte vorgelegt.

Liverpool ist über das Vorpreschen informiert worden, bleibt aber zuversichtlich, Guéhi entweder im Januar oder spätestens im kommenden Sommer verpflichten zu können. Auch die Bayern haben zuletzt mitgemischt, scheinen aber nur Aussenseiterchancen zu haben.

Peter Schneiter 6 November, 2025 15:33