ManUtd hat den Nachfolger von Casemiro schon gefunden

Der brasilianische Mittelfeldprofi und Spitzenverdiener Casemiro wird Manchester United zum Saisonende nach vier Jahren verlassen. Für die Nachfolge blicken die Red Devils nach Nottingham.

Dort hat es ihnen der ivorische Profi Ibrahim Sangaré angetan, wie die «Mundo Deportivo» berichtet. Demnach bereitet ManUtd sogar schon das erste Angebot für den 28-jährigen Defensivstrategen vor. Ibrahim Sangaré spielt seit 2023 in der Premier League. Nottingham zahlte für seine Dienste damals 35 Mio. Euro Ablöse an die PSV Eindhoven.

Zuvor spielte Sangaré auch während vier Jahren in Frankreich für Toulouse. Er ist bereits seit 2014 ivorischer Nationalspieler. In der aktuellen Saison kommt der Rechtsfuss für Nottingham auf 29 Einsätze. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2028. Entsprechend wird für ihn eine stattliche Ablöse fällig.

Sangaré glänzt insbesondere durch seine Zweikampfstärke und physische Präsenz.