Manchester United hat seinen neuen Goalie gefunden

Manchester United ist bei der Suche nach einem neuen Goalie fündig geworden: Martin Dubravka findet den Weg von Newcastle United zu den Red Devils.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich ManUtd mit dem 33-jährigen Slowaken sowie den Magpies über einen Wechsel verständigt. Dubravka wird demnach zunächst für eine Saison ausgeliehen. Enthalten ist eine Kaufoption in Höhe von 7 Mio. Euro. Der Keeper wird in Kürze zum Medizincheck in Manchester erwartet.

Erste Wahl war Dubravka nicht: ManUtd versuchte es zuvor sowohl beim Schweizer Nati-Goalie Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach wie auch bei Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt. Beide waren aber nicht bereit, zunächst als Nummer 2 hinter David de Gea nach Manchester zu wechseln. Dubravka kennt diese Rolle aktuell bereits aus Newcastle.

psc 30 August, 2022 09:12