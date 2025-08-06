ManUtd oder Newcastle? Sesko hat sich entschieden

Torjäger Benjamin Sesko steht bei RB Leipzig vor dem Absprung in die Premier League. Manchester United und Newcastle United buhlen um ihn. Der 22-jährige Slowene hat offenbar eine klare Präferenz.

Beide Vereine buhlen intensiv um den Nationalspieler und befinden sich mit Leipzig längst in den konkreten Verhandlungen um die Ablöse. ManUtd soll sein Angebot inzwischen auf 80 Mio. Euro plus Boni erhöht haben. Leipzig hat die Offerte gemäss "Sky" aber noch nicht akzeptiert. Sesko würde den Wechsel nach Manchester gemäss "GiveMeSport" gerne tätigen: Der Angreifer bevorzugt das Angebot der Red Devils gegenüber jenem aus Newcastle.

Die Magpies sollen rein finanziell bislang allerdings das bessere Angebot abgegeben haben. Für Sesko scheint der Verein des Schweizer Verteidigers Fabian Schär aber eher Plan B zu sein.

psc 6 August, 2025 09:50